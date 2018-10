Facebook come piattaforma media serve ancora ai brand?

di Chiara Cini

La fine dell’organico non significa per forza che sia inutile portare contenuti aziendali su Facebook, se fatti bene.

Per una marca, cosa è oggi Facebook? Con i suoi 1,59 miliardi di utenti attivi nel mondo ogni mese e 28 milioni di utenti iscritti in Italia, con un tempo di utilizzo giornaliero elevato (la media mondiale è intorno ai 20 minuti al giorno, secondo comScore), Facebook rappresenta un grande social network di interconnessione fra le persone. A questa connessione spontanea e naturale le aziende possono partecipare, a fronte di investimenti media che garantiscano loro di superare la soglia minima di visibilità per entrare a far parte del gioco. Sarebbe dunque ingenuo, oggi, avere un approccio qualitativo e meramente editoriale nei confronti di questo mezzo: costruire dei contenuti per chi segue la Pagina, con la speranza di nutrire la propria fanbase di aggiornamenti sulla marca è ormai l’ambizione di un’epoca passata.

L’algoritmo di Facebook

La sezione Notizie, o News Feed, è la home page a cui accede chi effettua il login a Facebook: il flusso di notizie (aggiornamenti di stato, foto, link, video e così via) in costante aggiornamento pubblicato da persone, Pagine e gruppi che un utente segue su Facebook. Il News Feed rappresenta l’epicentro del successo di Facebook: se non fosse per questo flusso continuo di aggiornamenti e novità, Facebook perderebbe il fascino che esercita su chi lo frequenta.

Ogni giorno, in media, un utente di Facebook avrebbe circa 1.500 storie all’interno del proprio News Feed, ma leggerle tutte non è possibile e così finisce per vederne soltanto 300. Come far sì che legga solo le 300 più rilevanti per lui, garantendogli in questo modo la migliore esperienza possibile? Certamente la risposta non è lasciare che scorrano le notizie più recenti di tutte le persone o le Pagine del network, ma sviluppare un algoritmo che individui le storie più interessanti per l’utente, in modo da mostrargliele per prime.

In principio il News Feed era regolato da un algoritmo piuttosto semplice, se paragonato a quello odierno. Si chiamava Edgerank e tendeva a premiare i contenuti in base ai seguenti fattori.

Formato: le foto e i video valgono di più dei contenuti puramente testuali.

Attualità: i contenuti più recenti precedono quelli più vecchi.

Rapporto tra gli attori: la relazione che lega chi posta il contenuto e chi lo fruisce.

Intorno al 2011 l’algoritmo Edgerank era diventato troppo approssimativo per garantire realmente a ogni utente la migliore esperienza possibile. Immaginare che tutti gli utenti prediligessero le foto rispetto a un testo era un’assunzione troppo semplicistica. Per questo motivo l’algoritmo venne affinato in direzione di una maggiore personalizzazione: sarebbe stato necessario osservare il comportamento di ogni utente per determinare quali contenuti proporgli per primi.

Da allora l’algoritmo che regola il flusso dei contenuti che si susseguono nei News Feed delle persone non ha mai smesso di cambiare e ogni giorno viene reso più affinato e preciso rispetto all’esperienza di ogni utente, tanto che oggi Facebook dichiara di applicare migliaia di fattori per determinare cosa mostrare nel News Feed di ogni utente.

Sicuramente un elemento importante resta il legame tra chi posta e chi legge, che viene determinato in base al numero di volte che un utente interagisce con il post di un altro, a quante volte guarda le sue foto, entra in chat con lui su Messenger e così via.

Anche il tipo di post continua ad avere un ruolo per determinare quali contenuti verranno selezionati e quali no, ma in un’ottica più personalizzata: a chi fa clic frequentemente su link esterni, Facebook proporrà più link rispetto a quelli che propone a chi dimostra di prediligere i video.

Inoltre sono stati introdotti elementi meno intuitivi: chi ha uno smartphone con una connessione lenta vedrà scorrere nel suo News Feed meno video di chi ha una buona connessione; scrivere congratulazioni su un post è un segnale di possibile evento importante, il quale riceverà un incremento di visibilità; soffermarsi più tempo su un post è considerato da Facebook un importante fattore di interesse.

Infine, Facebook abilita sempre di più le persone a determinare esplicitamente quali contenuti vogliono e non vogliono vedere: attraverso il pulsante Non seguire più possono decidere di non vedere più i contenuti di una persona, senza però rimuoverla dalla rete di amici, mentre grazie all’opzione Nascondi post possono decidere di vedere meno post simili a quello indicato.

Come è facile immaginare, in questo contesto i contenuti delle Pagine di un brand non trovano molto spazio all’interno del News Feed: quali brand postano spesso contenuti davvero degni di superare la barriera dell’algoritmo delle persone che li seguono? Questo è il motivo per cui oggi solo una piccola percentuale dei fan di una Pagina vede scorrere spontaneamente nella propria home page dei contenuti dei brand; ciò vanifica lo sforzo editoriale di quelle marche che ancora oggi investono risorse nella costruzione di piani editoriali per Facebook senza alcun supporto media.

Ciò non toglie che un brand possa essere cercato su Facebook e che gli utenti, anche molti utenti, siano lì, categorizzati in cluster sulla base di differenti fattori (single o impegnati, atei o credenti, giovani o vecchi, disoccupati, impiegati o freelance e così via). Pertanto continua ad avere un senso strategico il presidio di questo canale: è però vano esserci senza tenere in considerazione tutti i fattori in gioco.

Perché esserci

Con queste premesse, viene da chiedersi che senso abbia costruire un progetto di comunicazione su Facebook se tanto poi non lo vede nessuno. La realtà non è proprio così. Tenendo debitamente in considerazione la meccanica che regola la visibilità su Facebook dei contenuti del brand, è possibile costruire progetti sensati che non implichino uno spreco di energie, ma sfruttino le leve di comunicazione che questo mezzo continua a offrire.

Da un lato, va considerato che le persone lo usano ancora come canale di informazione e relazione con i brand. E se il brand che cercano online è il nostro, sarà bene esserci ed essere in grado di rispondere alle esigenze di chi ci cerca in maniera coerente e costruttiva.

Dall’altra parte, Facebook inteso come canale di comunicazione con il target resta importante nella misura in cui la piattaforma di advertising offre opzioni di targetizzazione molto evolute. Perché non sfruttarlo, soprattutto nel caso di brand che debbano rivolgersi a nicchie o che debbano raggiungere un’audience molto ampia presente su Facebook?

Esserci per chi ci cerca

Essendo il social network più frequentato e potendo contare su una penetrazione estremamente elevata a livello di utilizzo nella vita delle persone, è naturale che Facebook sia uno dei primi luoghi in cui le persone cercano un brand che amano e che vorrebbero seguire più da vicino, o un’azienda con cui hanno bisogno di parlare.

Per questo motivo, se da un lato è bene non investire tutte le energie in piani editoriali che nessuno leggerà, d’altra parte è anche bene farsi trovare da chi ci cerca. Quando le persone cercano un brand, è consigliabile che lo trovino impeccabile sia dal punto di vista dell’aspetto (Quando è stato l’ultimo post pubblicato sulla Pagina?) sia dal punto di vista della relazione (Se qualcuno scrive/commenta un post, siamo in grado di dargli in tempi accettabili le risposte che cerca?).

Promuoversi a profili targettizzati

D’altra parte, nessun luogo online conosce gli utilizzatori meglio di Facebook. Facebook sa tutto di noi: come ci chiamiamo, quanti anni abbiamo, dove viviamo, che lingua parliamo, qual è il nostro stato di famiglia, chi sono i nostri amici più cari, qual è la nostra fede.

Tutte queste informazioni raccolte da Facebook sui suoi utenti provengono da due ordini di dati.

Dati volontari: sono quelli che gli utenti dichiarano consapevolmente, come il nome e cognome, la data di nascita, la professione o il luogo di residenza.

Dati inferiti: sono tutti quelli che Facebook intuisce in base al comportamento nel canale, per esempio quali Pagine o profili si preferiscono, il tempo trascorso sulle diverse tipologie di notizie, gli oggetti sui quali si fa clic, con le chat che si attivano più spesso e così via.

Questo patrimonio di dati può rappresentare un enorme potenziale per un’azienda. Poter mostrare un contenuto soltanto a chi rientra davvero nello specifico target. Per un nuovo brand nel campo della cosmetica, economico e colorato, fino a qualche anno fa il fatto di poter mostrare una campagna solo a adolescenti di sesso femminile residenti nelle città in cui sono presenti i suoi punti vendita era un sogno a occhi aperti. Oggi Facebook permette a chiunque di farlo. Considerare Facebook come una piattaforma media prima ancora che come una piattaforma editoriale sulla quale distribuire dei contenuti è un passo importante per cominciare a sfruttare davvero le migliori opportunità che può offrire.

